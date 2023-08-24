Алексей Тищенко назвал лучшие мировые школы бокса

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко рассказал о лучших школах бокса в мире.

«Узбекская школа бокса очень сильная, на чемпионатах мира и Олимпийских играх показывают хорошие результаты. Кубинские боксёры традиционно очень хороши, разноплановые и интересные. Ну и мы, конечно, где-то в тройке», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.