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Алексей Тищенко назвал лучшие мировые школы бокса

Алексей Тищенко назвал лучшие мировые школы бокса
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко рассказал о лучших школах бокса в мире.

«Узбекская школа бокса очень сильная, на чемпионатах мира и Олимпийских играх показывают хорошие результаты. Кубинские боксёры традиционно очень хороши, разноплановые и интересные. Ну и мы, конечно, где-то в тройке», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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