Кормье: О'Мэлли — второе пришествие Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался по поводу новjиспечённого чемпиона в легчайшем дивизионе Шона О'Мэлли.

«На неделе я разговаривал с Шоном и спрашивал, как выглядит его идеальный субботний вечер, чем закончится история в эти выходные, и он мне ответил: «Я собираюсь его нокаутировать». И в это было трудно поверить, потому что речь шла о парне по имени Алджамейн Стерлинг, которого ни разу не нокаутировали с тех пор, как он получил удар коленом, но Шон О'Мэлли сделал это ударом рукой. Он смог мастерски оттянуться и нанести удар справа, положивший конец правлению чемпиона. Арена была в восторге от этого парня. Без дураков – он практически второе пришествие Конора Макгрегора», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.