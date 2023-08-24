А. Тищенко: бой Усика смотреть не буду. Теперь он мне неинтересен

Российский боксёр Алексей Тищенко, выступавший в полулёгкой и лёгкой весовых категориях, рассказал, будет ли наблюдать за ближайшим боем украинского тяжеловеса Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа.

«Нет, Александр мне вообще неинтересен. Смотреть не буду. Почему? Из-за его высказываний. Раньше смотрел, теперь нет», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Боксёрский поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа пройдёт в Польше на стадионе во Вроцлаве 26 августа 2023 года. Усик, не проигравший ни одного боя в профессиональной карьере, является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Даниэль Дюбуа проигрывал лишь однажды, своему соотечественнику Джо Джойсу.