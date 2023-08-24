Алексей Тищенко дал прогноз на предстоящий поединок Александра Усика

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
«Мне кажется, Александр вообще без проблем победит, слишком разного уровня боксёры. Поединок вообще неинтересен в спортивном плане, это спортсмены разного класса, и конкуренции там особой не будет. Победит Усик досрочно или нет — это единственный вопрос», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Боксёрский поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа пройдёт в Польше на стадионе во Вроцлаве 26 августа 2023 года. Усик, не проигравший ни одного боя в профессиональной карьере, является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Даниэль Дюбуа проигрывал лишь однажды, своему соотечественнику Джо Джойсу.
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