Двалишвили: Марлон Вера даже не в топ-5. О'Мэлли должен драться со мной или Стерлингом

Грузинский боец Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, отреагировал на желание нового чемпиона UFC Шона О'Мэлли провести реванш с эквадорцем Марлоном Верой, победившим американца на UFC 252.
«Чито (Марлон Вера) — это какая-то шутка, он даже не в пятёрке, мужик. Кори Сэндхаген доминировал в бою с ним. Он выходит после проваленного боя и побеждает Педро Муньоса, но все согласны с тем, что он не заслуживает титульного боя. Все знают, что я победил двух бывших чемпионов подряд. Жозе Альдо победил Веру, Пётр Ян победил Сэндхагена, а Сэндхаген победил Веру.
Если О'Мэлли не захочет ждать или по какой-то другой причине подерётся с кем-то другим, то следующим его соперником буду я. Нет никого, кроме Алджо (Алджамейна Стерлинга), кто должен драться с О'Мэлли. О'Мэлли должен драться либо с Алджо, либо со мной, и ни с кем другим», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Марлон Вера занимает шестую строчку в рейтинге UFC. Алджамейн Стерлинг и Мераб Двалишвили занимают первую и вторую строчку соответственно.
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