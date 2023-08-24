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Тренер О'Мэлли: Шон нокаутирует и Мераба Двалишвили

Тренер О'Мэлли: Шон нокаутирует и Мераба Двалишвили
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Тим Уэлч, тренер американского бойца UFC Шона О'Мэлли, нового чемпиона UFC в легчайшем весе, поделился мнением о возможном бое своего подопечного с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

«Я думаю, что особенные бойцы с хорошим ударом типа Иззи [Исраэля Адесаньи], Волка [Александра Волкановски] видят Шона и думают: «Вау, этот парень — проблема». Но есть такие глупые люди, как Генри Сехудо и другие, которые думают, что они просто войдут в клетку, набьют Шону ноги и легко его снесут и всё, что нужно сделать, — это просто бить его ногами и оказывать давление.

Бой с Алджамейном Стерлингом мог напугать Мераба, потому что он совершает много таких же ошибок. Да, у него сильный удар, он всё время выходит вперёд, но он тянется и делает много неверных вещей в принципе. Так что, если этот бой в конечном итоге состоится, он, вероятно, нокаутирует и Мераба», — сказал Уэлч Submission Radio.

Шон О'Мэлли завоевал титул чемпиона UFC после победного боя над Алджамейном Стерлингом, прошедшего на UFC 292.

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