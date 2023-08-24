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О'Мэлли: искренне верю, что могу победить Джервонту Дэвиса

О'Мэлли: искренне верю, что могу победить Джервонту Дэвиса
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Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли дал комментарий по поводу возможного боксёрского поединка с непобеждённым американцем Джервонтой Дэвисом.

«Это в первую очередь бизнес. Мне нужны крупные бои. Я знаю, на каком уровне находятся мои боксёрские навыки, и я всегда хорошо себя чувствовал в поединках с невысокими парнями вроде Дэвиса. Это будет большой бой, и я искренне верю, что могу в нём победить.

Я не говорю, что этот матч будет следующим, но я буду прокладывать себе путь к этой схватке. Продолжу выигрывать, продолжу продавать PPV, и в будущем наш бой определённо станет возможен», — приводит слова О'Мэлли ESPN.

Ранее О'Мэлли рассказал, как он собирается достичь уровня ирландского бойца Конора Макгрегора.

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