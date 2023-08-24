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Рахмонов бросил вызов бывшему претенденту на титул Bellator

Рахмонов бросил вызов бывшему претенденту на титул Bellator
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Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов бывшему претенденту на чемпионский титул Bellator в полусреднем весе Майклу Пейджу, который в ближайшее время может подписать контракт с UFC.

«Как насчет шестого номера, Майкл?», — написал Рахмонов в социальных сетях.

28-летний Рахмонов одержал 17 побед в карьере, все из которых были добыты досрочно (восемь нокаутом, девять сдачей). Поражений в статистике казахстанского бойца нет. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Рахмонов победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Джеффа Нила.

Напомним, Рахмонов должен был сразиться на турнире организации 16 октября с Келвином Гастелумом, однако последний отказался от выступления из-за травмы.

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