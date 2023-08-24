Усик и Дюбуа провели битву взглядов перед боем в Польше

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик и обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в том же весе из Великобритании Даниэль Дюбуа в преддверии очного поединка приняли участие в битве взглядов. Боксёры сразятся 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Видео можно посмотреть на канале Top Rank Boxing в YouTube.
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.
В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.
Ранее комментарий по поводу предстоящего поединка между Усиком и Дюбуа дал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.
- 24 августа 2023
-
19:07
-
18:12
-
17:15
-
16:27
-
16:04
-
15:24
-
15:23
-
14:13
-
13:37
-
12:40
-
11:56
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:47
-
10:15
-
09:57
-
09:47
-
07:45
-
07:40
-
07:25
-
06:46
-
00:55
-
00:40
-
00:07
- 23 августа 2023
-
23:35
-
23:03
-
22:43
-
21:58
-
21:21
-
21:00
-
20:45
-
19:40
-
19:28
-
19:06