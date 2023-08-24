Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Почти голый Шон О’Мэлли показал фото с чемпионским поясом UFC

Почти голый Шон О’Мэлли показал фото с чемпионским поясом UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с завоёванным поясом промоушена.

Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли

Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли

В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Недавно Шон вошёл в список лучших бойцов лиги Даны Уайта P4P, где теперь занимает восьмую строчку.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

Материалы по теме
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты
О'Мэлли — новый Макгрегор. Одинаковые тактика, хайп и даже нокауты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android