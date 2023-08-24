Почти голый Шон О’Мэлли показал фото с чемпионским поясом UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с завоёванным поясом промоушена.

Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли

Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли

В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Недавно Шон вошёл в список лучших бойцов лиги Даны Уайта P4P, где теперь занимает восьмую строчку.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: