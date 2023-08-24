Почти голый Шон О’Мэлли показал фото с чемпионским поясом UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с завоёванным поясом промоушена.
Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли
Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли
В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.
На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Недавно Шон вошёл в список лучших бойцов лиги Даны Уайта P4P, где теперь занимает восьмую строчку.
- 24 августа 2023
-
19:07
-
18:12
-
17:15
-
16:27
-
16:04
-
15:24
-
15:23
-
14:13
-
13:37
-
12:40
-
11:56
-
11:30
-
11:17
-
11:05
-
10:47
-
10:15
-
09:57
-
09:47
-
07:45
-
07:40
-
07:25
-
06:46
-
00:55
-
00:40
-
00:07
- 23 августа 2023
-
23:35
-
23:03
-
22:43
-
21:58
-
21:21
-
21:00
-
20:45
-
19:40
-
19:28
-
19:06