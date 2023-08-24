Уайлдер дал категоричный прогноз на бой Усика и Дюбуа

Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) поделился мнением о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO). Их бой пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).
«Как мне кажется, Усик одержит победу нокаутом. Полагаю, нокаут может случиться в восьмом раунде. Не думаю, что Дюбуа в полной мере восстановился после травмы», — сказал Уайлдер на канале ESNEWS в YouTube.
За время карьеры Усик провёл 20 боёв и побеждал в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.
В активе 25-летнего Дюбуа также 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.
Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно:
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