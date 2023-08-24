«Лучшая физическая форма». Александр Волков показал свежее фото

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.

«Спасибо UFC Performance Institute и тренеру Гэву Пратту за мою лучшую физическую форму. Это были трудные несколько месяцев, но оно того стоило. Следующая остановка – UFC 293 в Сиднее!» — написал Волков.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

В настоящий момент Волков готовится к поединку с представителем Австралии Таем Туивасой. Бой пройдёт на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия). В активе Волкова в смешанных единоборствах 36 побед (24 были одержаны нокаутом). Также на его счету десять поражений.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: