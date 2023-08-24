«Лучшая физическая форма». Александр Волков показал свежее фото

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.
«Спасибо UFC Performance Institute и тренеру Гэву Пратту за мою лучшую физическую форму. Это были трудные несколько месяцев, но оно того стоило. Следующая остановка – UFC 293 в Сиднее!» — написал Волков.
Фото: Из личного архива Александра Волкова
В настоящий момент Волков готовится к поединку с представителем Австралии Таем Туивасой. Бой пройдёт на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия). В активе Волкова в смешанных единоборствах 36 побед (24 были одержаны нокаутом). Также на его счету десять поражений.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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