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Майк Тайсон назвал лучший бой в своей карьере

Майк Тайсон назвал лучший бой в своей карьере
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Прославленный бывший американский боксёр Майк Тайсон высказался о лучшем поединке в своей карьере. По словам Тайсона, такой бой у него был с соотечественником Бастером Дугласом.

«Вот что я скажу о своём бое с Бастером Дугласом — это был лучший бой в моей карьере. Хотя люди этого не поймут», — сказал Тайсон в своём подкасте.

Напомним, Дуглас стал первым боксёром, который нанёс Тайсону поражение на профессиональном ринге. Их поединок состоялся в 1990 году. Бастер победил нокаутом в десятом раунде.

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:

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