Фрэнсис Нганну назвал свой лучший поединок в карьере
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о лучшем поединке в своей карьере. По словам Нганну, таким боем является его противостояние с американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем, состоявшееся в 2018 году. Тогда Фрэнсис проиграл единогласным решением судей.
«Это был мой первый настоящий бой, и я его проиграл. Тогда, как мне кажется, я понял всё. И если меня спросить, то я отвечу, что на данный момент это был лучший бой в моей карьере», — сказал Нганну в подкасте Майка Тайсона.
В 2021 году между Нганну и Миочичем состоялся реванш. Фрэнсис тогда победил нокаутом во втором раунде.
Фрэнсис Нганну посетил футбольный матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д:
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