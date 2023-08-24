Фрэнсис Нганну назвал свой лучший поединок в карьере

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал о лучшем поединке в своей карьере. По словам Нганну, таким боем является его противостояние с американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем, состоявшееся в 2018 году. Тогда Фрэнсис проиграл единогласным решением судей.

«Это был мой первый настоящий бой, и я его проиграл. Тогда, как мне кажется, я понял всё. И если меня спросить, то я отвечу, что на данный момент это был лучший бой в моей карьере», — сказал Нганну в подкасте Майка Тайсона.

В 2021 году между Нганну и Миочичем состоялся реванш. Фрэнсис тогда победил нокаутом во втором раунде.

Фрэнсис Нганну посетил футбольный матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д: