Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Канада, Германия, Бразилия, Аргентина, Швеция и Гондурас вступили в World Boxing

Канада, Германия, Бразилия, Аргентина, Швеция и Гондурас вступили в World Boxing
Аудио-версия:
Комментарии

Новая организация World Boxing, добивающаяся признания Международного олимпийского комитета, объявила о присоединении к ней ещё шести национальных федераций, сообщает Reuters. Ими стали организации из Канады, Германии, Бразилии, Аргентины, Швеции и Гондураса.

Таким образом общее число членов World Boxing достигло 12. Ранее её полноценными участниками стали федерации бокса США, Новой Зеландии, Австралии, Англии и Нидерландов. Ассоциированным членом стала федерация Великобритании. Полноправные члены World Boxing будут иметь право голоса на учредительном конгрессе в ноябре.

Организация появилась в апреле на фоне опасений, что бокс может быть исключён из программы Олимпийских игр. Этот вид спорта не входит в первоначальную программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

В июне исполнительный совет МОК рекомендовал отозвать признание IBA — другой международной федерации бокса, заявив о её неспособности провести ряд реформ. Ранее МОК с 2019 года отстранил IBA от участия в проведении олимпийских турниров по боксу из-за проблем с управлением, финансами, судейством и этическими нормами.

Материалы по теме
World Boxing назвала первых шесть членов новой организации
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android