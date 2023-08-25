Канада, Германия, Бразилия, Аргентина, Швеция и Гондурас вступили в World Boxing

Новая организация World Boxing, добивающаяся признания Международного олимпийского комитета, объявила о присоединении к ней ещё шести национальных федераций, сообщает Reuters. Ими стали организации из Канады, Германии, Бразилии, Аргентины, Швеции и Гондураса.

Таким образом общее число членов World Boxing достигло 12. Ранее её полноценными участниками стали федерации бокса США, Новой Зеландии, Австралии, Англии и Нидерландов. Ассоциированным членом стала федерация Великобритании. Полноправные члены World Boxing будут иметь право голоса на учредительном конгрессе в ноябре.

Организация появилась в апреле на фоне опасений, что бокс может быть исключён из программы Олимпийских игр. Этот вид спорта не входит в первоначальную программу ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

В июне исполнительный совет МОК рекомендовал отозвать признание IBA — другой международной федерации бокса, заявив о её неспособности провести ряд реформ. Ранее МОК с 2019 года отстранил IBA от участия в проведении олимпийских турниров по боксу из-за проблем с управлением, финансами, судейством и этическими нормами.