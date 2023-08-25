Рачков: судьи на турнире получают 3500 рублей в день. Деньги небольшие

Валерий Рачков, председатель Всероссийской комиссии судей по боксу и трёхкратный чемпион СССР, рассказал о зарплатах судей на соревнованиях в России.

«Это не полноценная работа, там ничего не заработаешь. Это по всему миру так. Оплаты одинаковые по всей территории страны. У нас утверждена ставка 3500 рублей в день. В гостинице бесплатно размещают, кормят, дорогу оплачивают. Большая часть расходов при организации соревнований – это судейский корпус. Но деньги небольшие.

Судья должен быть свободен от предрассудков и обязательств. Здесь тоже важный момент, чтобы они не пошли на сговор за какие-то коврижки. Судья должен иметь какой-то бизнес. И время от времени выезжать работать, обычно два соревнования в месяц. В одном месте получишь, условно, 18 тыс. рублей, в другом… на эти деньги не проживёшь особо», — сказал Рачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.