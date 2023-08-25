Владимир Минеев получил контузию в зоне СВО

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев получил контузию. Это случилось в зоне проведения специальной военной операции (СВО), где Владимир в настоящий момент пребывает. По словам бойца, после этого он ничего не слышал правым ухом в течение нескольких дней.
«У меня была такая ситуация, когда рядом был прилёт, раздался взрыв и осколки разлетелись по сторонам. Буквально какие-то 15 см в сторону — и мне могло бы прилететь в голову. Но в меня попали только металлические осколки, немного посекло лицо, но ничего смертельного», — приводит слова Минеева «РИА Новости Спорт».
В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один раз поединок с его участием завершился вничью.
5 самых жёстких потасовок в истории ММА:
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