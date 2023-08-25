Пётр Ян провёл утреннюю тренировку вместе с сыном
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Бывший чемпион UFC Пётр Ян поработал над ударной техникой на утренней тренировке. Вместе с Петром занятие проводил его сын. В концовке практики оба обменялись лёгкими дружескими ударами.
Пётр Ян с сыном провёл утреннюю тренировку:
Напомним, Ян в последнем поединке встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей. Таким образом, Пётр потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. В настоящий момент Пётр занимает пятое место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC.
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