Рачков: профессиональный бокс не более опасен, чем любительский

Председатель Всероссийской комиссии судей по боксу и трёхкратный чемпион СССР Валерий Рачков поделился мнением о разнице в опасности для здоровья между любительским и профессиональным боксом.

«Если ты прошёл какой-то этап в любительском боксе, то чего-то более опасного для здоровья в профессионалах я не вижу. Конечно, там накопительно можно получить урон. Но профи проводят два-три боя в год. У нас 20–25 боёв должен в год провести член сборной команды. Тогда он будет что-то из себя представлять. Если посчитать количество раундов, выходит примерно то же самое, что и у профессионала, даже больше. Поэтому вряд ли можно говорить о принципиальной разнице в опасности», — сказал Рачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бои боксёров-профессионалов проводятся в 17 весовых категориях, у любителей в 10. Также отличаются методы подсчёта очков: в любительском боксе учитываются удары; в профессиональном подсчёт производится по победам в соответствующих раундах и нокдаунам.