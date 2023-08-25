Чемпион UFC Леон Эдвардс показал актуальную физическую форму

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Сегодня, 25 августа, Эдвардсу исполнилось 32 года.
«С днём рождения меня, предыдущий год был сумасшедшим», — написал Эдвардс.
Фото: Из личного архива Леона Эдвардса
Напомним, в последнем поединке Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Леон одержал 21-ю победу в карьере. На его счету три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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