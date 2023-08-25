Габил Мамедов победил Илью Попова и стал пятикратным чемпионом России

Габил Мамедов завоевал золото чемпионата России по боксу. В финале соревнований Мамедов победил Илью Попова. Спортсмены выступают в весовой категории до 63,5 кг. Победу Габил добыл раздельным решением судей. Для Мамедова это золото стало пятым в рамках чемпионатов России.
«Бой получился действительно тяжёлый. Илья мой постоянный соперник. Безумно сильно его уважаю. Слава богу, сегодня мне удалось одержать победу», — сказал Мамедов после боя.
Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Сандан Санданов и Тенгиз Котоян.
В общей сложности медали чемпионата России разыгрываются в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 26 млн рублей. Победителям достанется по 1,5 млн рублей, серебряные призёры получат по 250 тыс., бронзовые – по 125 тыс.
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