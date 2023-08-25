Габил Мамедов рассказал, зачем проводил бой в профессиональном боксе
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Российский боксёр Габил Мамедов объяснил, почему принял решение провести поединок в профессиональном боксе. Спортсмен дебютировал на турнире «Лига Ставок. Вечер бокса» в московском УСК «Крылья Советов». Соперником Мамедова был Вячеслав Гусев. Мамедов победил тогда единогласным решением судей.
«Да, я дебютировал в профессионалах из-за простоя небольшого после Олимпийских игр. Я попробовал для себя, это прикольно, круто, но не хочу», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, сегодня, 25 августа, Габил стал пятикратным чемпионом России. В финале соревнований он победил Илью Попова, с которым он ранее встречался неоднократно.
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