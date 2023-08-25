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Уайлдер высказался о бое Фьюри и Нганну

Уайлдер высказался о бое Фьюри и Нганну
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Бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1 42 KO) критически высказался о предстоящем поединке британского звёздного боксёра Тайсона Фьюри и франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, не исключив, что, возможно, даже не посмотрит его.

«Буду ли я смотреть бой Тайсона и Фрэнсиса? Наверное, нет. Думаю, он получится скучным. Уровень тяжёлого дивизиона катастрофически снижается. Он просто мёртвый», — сказал Уайлдер на канале ESNEWS в YouTube.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года. Боксёрский поединок состоится в Саудовской Аравии.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:

Ранее Уайлдер сделал категоричный прогноз на бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

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