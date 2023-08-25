Шон О'Мэлли: у меня есть статус, так что я могу изменять жене

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли рассказал об отношениях с женой, а также поделился, какие вещи открывает его статус.
«Я никогда не позволил бы своей жене быть с другим мужчиной. Я король! Я плачу за всё и отношусь к Дэни как к королеве. Если у меня есть немного малышек на стороне, как это относится к чему-либо? Тестостерон разгоняется по моим венам. Всё просто.
Я бы так не говорил, если бы был в другой позиции. Если бы я не платил за всё, если бы я не был успешным в каких-либо начинаниях, был бы, чёрт возьми, обычным Джо, тогда это было бы несправедливо, но я чувствую себя чёртовым Кинг-Конгом, детка.
Я имею в виду то, что хорошо объясняет Эндрю Тейт. Это статус. Положение дел. Так что я могу, чёрт возьми. Я не провожу время с цыпочками каждую неделю, каждый месяц Я провожу по полгода, не изменяя. Я не говорю, что не хочу этого, но это не значит, что я всё время провожу с цыпочками», — приводит слова О'Мэлли из интервью бодибилдеру Брэдли Мартину talkSPORT.
Шон О'Мэлли провёл титульный бой против Алджамейна Стерлинга на UFC 292, в котором одержал победу нокаутом во втором раунде.
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