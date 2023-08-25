Штырков — о расторжении контракта: негатива по отношению к боссам UFC у меня не было и нет

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал, что у него нет претензий к руководству UFC, которое приняло решение расторгнуть с ним контракт из-за проваленного допинг-теста, а также ответил на вопрос о бойцах, которых он бы хотел увидеть в американском промоушене.

«Если бы на турнире UFC в Абу-Даби предложили выйти на замену и подраться? Почему бы и нет.

Я недоволен тем, как со мной поступили в 2019 году? Это обычная рабочая ситуация. С кем-то такое происходит, с кем-то – нет. Поэтому никакого негатива по отношению к боссам UFC у меня не было и нет. Всё нормально, жизнь продолжается.

За кем из ещё не дравшихся там бойцов я бы посмотрел? Мне кажется, все, кто хотели и могли, уже попали в UFC. Поэтому выделить кого-то сложно. На мой взгляд, не так важно, где именно дерётся тот или иной боец. Главное, чтобы его всё устраивало: гонорар, условия, отношение со стороны руководства», — приводит слова Штыркова RT на русском.

В смешанных единоборствах на счету 34-летнего Штыркова 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.