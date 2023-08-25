Фьюри: когда придёшь за королём, лучше не промахнись, Фрэнсис. Они все потерпели неудачу

Британский боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории, Тайсон Фьюри обратился к бывшему бойцу UFC камерунцу Фрэнсису Нганну перед поединком по правилам бокса.

«Когда придёшь за королём, лучше не промахнись, Фрэнсис. Они все пытались, но все потерпели неудачу.

Это неизбежно, Фрэнсис. Результатом будет то, что руку Цыганского короля поднимут в Королевстве Саудовская Аравия», — написал Фьюри на своей странице в «Твиттере».

Напомним, бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года. Боксёрский поединок состоится в Саудовской Аравии.

Ранее бывший чемпион в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер критически высказался о предстоящем поединке между Фьюри и Нганну, отметив, что, возможно, не станет его смотреть.