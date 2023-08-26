Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вера раскритиковал Яна и Сехудо за желание подраться с О’Мэлли

Вера раскритиковал Яна и Сехудо за желание подраться с О’Мэлли
Комментарии

Эквадорский боец Марлон «Чито» Вера раскритиковал россиянина Петра Яна и американца Генри Сехудо за желание подраться с О’Мэлли.

«О, теперь-то Пётр хочет драться. И Генри пытается привлечь к себе внимание. Грёбанные киски», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

Ранее Ян отказался от поединка с Верой, а Сехудо снялся с боя против эквадорца из-за травмы.

В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли — новый чемпион UFC! Сахарок срубил рекордсмена и отобрал пояс
Шон О’Мэлли — новый чемпион UFC! Сахарок срубил рекордсмена и отобрал пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android