Вера раскритиковал Яна и Сехудо за желание подраться с О’Мэлли

Эквадорский боец Марлон «Чито» Вера раскритиковал россиянина Петра Яна и американца Генри Сехудо за желание подраться с О’Мэлли.

«О, теперь-то Пётр хочет драться. И Генри пытается привлечь к себе внимание. Грёбанные киски», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.

Ранее Ян отказался от поединка с Верой, а Сехудо снялся с боя против эквадорца из-за травмы.

В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.