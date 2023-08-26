Вера раскритиковал Яна и Сехудо за желание подраться с О’Мэлли
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Эквадорский боец Марлон «Чито» Вера раскритиковал россиянина Петра Яна и американца Генри Сехудо за желание подраться с О’Мэлли.
«О, теперь-то Пётр хочет драться. И Генри пытается привлечь к себе внимание. Грёбанные киски», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Марлон Вера.
Ранее Ян отказался от поединка с Верой, а Сехудо снялся с боя против эквадорца из-за травмы.
В последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.
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