Хэй – о Дюбуа: всё, что ему нужно – это один удар, один чистый удар

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй уверен, что Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) способен удивить в поединке против чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика.

«Мне нравится, что на Дюбуа не оказывается никакого давления. У него есть всё, чтобы выиграть. Никто не ждёт, что он может устроить апсет.

У него есть огневая мощь, и всё, что ему нужно – это один удар, один чистый удар.

Со стороны это выглядит как невыполнимая миссия, но мне нравится то, что я слышу от него. Он говорит о том, что Усику будет трудно и некомфортно, и это именно то, что ему нужно сделать.

Он может упасть, получить травму, повредить лицо, но ему потребуется пройти через это, чтобы добраться до земли обетованной, если он хочет получить возможность серьёзно ворваться в супертяжёлый дивизион», — приводит слова Хэя BoxingScene.