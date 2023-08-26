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Источник: Роберт Хелениус провалил допинг-тест накануне боя с Энтони Джошуа

Источник: Роберт Хелениус провалил допинг-тест накануне боя с Энтони Джошуа
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Финский боксёр-тяжеловес Роберт Хелениус сдал положительную допинг-пробу перед поединком с британцем Энтони Джошуа, сообщает Allboxing со ссылкой на Matchroom.

Напомним, бой прошёл в ночь на 13 августа этого года и завершился победой Джошуа нокаутом в седьмом раунде.

По информации источника, 39-летний Хелениус провалил допинг-тест, который сдал за день до боя. Результаты тестирования стали известны только накануне. При этом не сообщается, какое именно запрещённое вещество было найдено в организме спортсмена.

Примечательно то, что Хелениус принял участие в бою с Джошуа лишь потому, что изначально запланированный соперник двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Диллиан Уайт также был пойман на употреблении запрещённых препаратов.

Перед боем Хелениус отмечал, что, в отличие от Уайта, о допинг-пробе которого быстро забыли, в Финляндии за допинг гнобили бы всю оставшуюся жизнь.

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