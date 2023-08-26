Александр Усик — Даниэль Дюбуа: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

26 августа во Вроцлаве (Польша) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Вечер бокса начнётся в 20:00 мск. Предполагается, что поединок между Усиком и Дюбуа начнётся не раньше полуночи. Бой не будет показан на территории России, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были одержаны нокаутом.

В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом). Один раз британец потерпел поражение.