Усик — Дюбуа: прямой эфир боя начнётся примерно в 00:00 мск

26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, в главном бою которого обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) встретится с британским претендентом Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).

Александру Усику 36 лет. Украинец не выступал с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу.

Поединок Усик – Дюбуа начнётся около 00:00 мск. Бой покажут сервисы TNT Sports в Великобритании и ESPN+ в США. В России трансляция не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.