Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби в главном бою UFC Fight Night 225

В Сингапуре завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225. В главном бою бывший чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй встретился с южнокорейцем Чон Чхан Соном, более известным как Корейский Зомби.
Поединок завершился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде. В начале пятиминутки Зомби инициировал ожесточённый размен на ближней дистанции, однако пропустил тяжёлый правый оверхэнд, отправивший его на пол.
Победа стала для 31-летнего Холлоуэя второй после поражения в третьем бою с австралийцем Алексом Волкановски, в апреле на UFC on ESPN 44 американец победил единогласным решением британца Арнольда Аллена.
Холлоуэй выступает в UFC с 2012 года и провёл в организации 27 боёв, одержав 20 побед и потерпев семь поражений.
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