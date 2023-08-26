Корейский Зомби объявил о завершении карьеры после проигрыша Холлоуэю

Южнокорейский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби, объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах.

Напомним, сегодня, 26 августа, в главном бою турнира UFC Fight Night 225 в Сингапуре южнокореец проиграл нокаутом в третьем раунде американскому экс-чемпиону Максу Холлоуэю.

Чон Чхан Сону 36 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2007 году и в марте 2011-го провёл дебютный поединок под баннером UFC.

За свою карьеру в организации Корейский Зомби встречался с такими бойцами, как Дастин Порье, Жозе Альдо, Яир Родригес, Фрэнки Эдгар, Брайан Ортега и Александр Волкановски. Всего на его счету в смешанных единоборствах 17 побед и девять поражений.