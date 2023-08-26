Результаты турнира UFC Fight Night 225: Холлоуэй — Корейский Зомби

Сегодня, 26 августа, в Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225. В главном событии бывший чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби.
Основной кард:
Макс Холлоуэй победил Чон Чхан Сона нокаутом (удары руками), 0:23, раунд 3;
Энтони Смит победил Райана Спэнна раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28);
Гига Чикадзе победил Алекса Касереса единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27);
Ринья Накамура победил Ферни Гарсию единогласным решением судей (30–26, 30–27, 30–27);
Эрин Блэнчфилд победила Тайлу Сантос единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);
Джуниор Тафа победил Паркера Портера нокаутом (удар рукой), 1:24, раунд 1.
Предварительный кард:
Вальдо Кортес-Акоста победил Лукаша Бжески нокаутом (удары руками), 3:01, раунд 1;
Гарретт Армфилд победил Тосиоми Кадзаму техническим нокаутом (удары руками), 4:16, раунд 1;
Михал Олексийчук победил Чиди Нджокуани техническим нокаутом (удары руками), 4:16, раунд 1;
Кэньань Сун победил Роландо Бедойю единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);
Билли Гофф победил Юсаку Киноситу техническим нокаутом (удары руками), 3:49, раунд 1;
Джей Джей Олдрич победила На Лян техническим нокаутом (удары руками и локти), 4:49, раунд 2;
Сын Ву Чхве победил Ярно Эрренса единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).
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