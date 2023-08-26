Результаты турнира UFC Fight Night 225: Холлоуэй — Корейский Зомби

Сегодня, 26 августа, в Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 225. В главном событии бывший чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби.

Основной кард:

Макс Холлоуэй победил Чон Чхан Сона нокаутом (удары руками), 0:23, раунд 3;

Энтони Смит победил Райана Спэнна раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28);

Гига Чикадзе победил Алекса Касереса единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27);

Ринья Накамура победил Ферни Гарсию единогласным решением судей (30–26, 30–27, 30–27);

Эрин Блэнчфилд победила Тайлу Сантос единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Джуниор Тафа победил Паркера Портера нокаутом (удар рукой), 1:24, раунд 1.

Предварительный кард:

Вальдо Кортес-Акоста победил Лукаша Бжески нокаутом (удары руками), 3:01, раунд 1;

Гарретт Армфилд победил Тосиоми Кадзаму техническим нокаутом (удары руками), 4:16, раунд 1;

Михал Олексийчук победил Чиди Нджокуани техническим нокаутом (удары руками), 4:16, раунд 1;

Кэньань Сун победил Роландо Бедойю единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);

Билли Гофф победил Юсаку Киноситу техническим нокаутом (удары руками), 3:49, раунд 1;

Джей Джей Олдрич победила На Лян техническим нокаутом (удары руками и локти), 4:49, раунд 2;

Сын Ву Чхве победил Ярно Эрренса единогласным решением судей (30–27, 29–28, 29–28).