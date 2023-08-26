Хабиб Нурмагомедов работает с UFC над документальным фильмом о себе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что работает с организацией над документальным фильмом о себе.

«Прямо сейчас я работаю с твоими людьми (обращается к президенту UFC Дане Уайту. – Прим. «Чемпионата»), ты прислал около 25 камер для документального фильма. Да, я работаю над этим последние пять дней. Это занимает очень много времени, знаете. Даже сейчас эти люди ждут меня», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в социальных сетях.

Хабибу Нурмагомедову 34 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2008 году и в январе 2012-го впервые выступил в UFC. За свою карьеру в сильнейшей организации мира Нурмагомедов провёл 13 поединков, во всех одержав победу.

В октябре 2020 года, на турнире UFC 254, Нурмагомедов задушил во втором раунде американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.