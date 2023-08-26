Дюбуа: я должен стать задирой и запугать Усика
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Британский боец супертяжёлого веса Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с чемпионом WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится уже сегодня, 26 августа, в Польше.
«Я боксирую бóльшую часть своей жизни, поэтому вопрос о возрасте неуместен. У меня есть опыт, и мне нужно проявить зрелость в этом бою. Я должен запугать его. Я должен стать задирой и запугать его.
Все великие бойцы должны были пройти через это. До того, как они стали чемпионами, люди сомневались в них. Бокс состоит из мнений, поэтому я ничего не воспринимаю на личный счёт и не позволяю этому сломать меня. Я готов сделать то, что должен», — приводит слова Дюбуа издание talkSPORT.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Дюбуа.
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