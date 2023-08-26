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Роберт Хелениус сделал заявление после проваленного допинг-теста

Роберт Хелениус сделал заявление после проваленного допинг-теста
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Финский боец супертяжёлого веса Роберт Хелениус (32-5, 21 KO) прокомментировал новость о проваленном допинг-тесте перед боем со звёздным британцем Энтони Джошуа, который состоялся 12 августа в Лондоне (Великобритания). Напомним, Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.

«Я хочу кое-что чётко прояснить прямо сейчас: я не использовал вещества, повышающие производительность, и никогда этого не делал. Я тестировался всю свою карьеру.

Мне сообщили, что я сдал положительный тест на нестероидное вещество в моём организме, и я хотел бы сообщить Энтони Джошуа и боксёрским фанатам, что я не сжульничал. Я открыт для сотрудничества с VADA и BBBoFC, чтобы очистить своё имя», — написал Хелениус в социальных сетях.

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Источник: Роберт Хелениус провалил допинг-тест накануне боя с Энтони Джошуа
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