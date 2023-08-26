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«Жадное пузо, я люблю тебя». Усик обратился к Фьюри перед боем с Дюбуа

«Жадное пузо, я люблю тебя». Усик обратился к Фьюри перед боем с Дюбуа
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри в преддверии своего поединка с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Какое у меня послание к Фьюри? У меня нет послания для Тайсона Фьюри… Увидимся, Цыганская королева… Жадное пузо, я люблю тебя», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу talkSPORT.

Фьюри 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведёт поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Поединок Усик – Дюбуа состоится сегодня, 26 августа, во Вроцлаве (Польша), начало не ранее 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного события.

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:

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