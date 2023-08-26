Бивол: если Чарло побьёт Канело, я бы хотел с ним подраться

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что заинтересуется боем с американцем Джермеллом Чарло в том случае, если он победит мексиканца Сауля Альвареса 30 сентября.

«Я думаю, что Канело пойдёт вперёд и попытается финишировать Чарло одним-двумя ударами. А Чарло будет пытаться удерживать его на дистанции, будет двигаться… Это то, как я это вижу. Я не эксперт. Чтобы сделать хороший прогноз, вам нужно смотреть бои.

Интересен ли мне кто-то в 76 кг, за исключением Канело? Нет, мне нужны пояса… Если Чарло выиграет, я хотел бы подраться. Хотя я предпочёл бы выступить в своём дивизионе. Но если у кого-то появится хорошее предложение, я соглашусь», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.