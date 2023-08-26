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Константин Ерохин за 70 секунд остановил Ивана Штыркова на турнире Hardcore

Константин Ерохин за 70 секунд остановил Ивана Штыркова на турнире Hardcore
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В Москве завершилось соглавное событие боксёрского вечера от Hardcore. Именитый боец MMA Иван Штырков встретился с соотечественником Константином Ерохиным.

Бойцы начали поединок в центре ринга, и уже спустя полминуты Ерохин, почувствовавший успех после своей атаки, несколько раз попал по Штыркову хуками справа. Штырков, отступивший к канатам и перекрывшийся блоком, попытался ответить, но завалился на канвас после своего же удара. Нокдаун рефери отсчитывать не стал.

Ерохин не стал брать паузу и устроил сопернику настоящую бомбардировку, после нескольких успешных атак отправив его в нокдаун. Потрясённый Штырков смог подняться, однако рефери зафиксировал остановку.

Результат: победа Константина Ерохина техническим нокаутом в первом раунде. Поединок продлился 1 минуту 10 секунд.

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