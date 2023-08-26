Фото: Усик и Дюбуа прибыли на стадион во Вроцлаве

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0. 13 KO) и его соперник, британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 KO), прибыли на Стадион Вроцлав (Польша), где сегодня, 26 августа, состоится их поединок.

Александру Усику 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, украинец победил раздельным судейским решением двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу.

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