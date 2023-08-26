Дядя Фьюри: Усику будет легко, между ним и Дюбуа несколько лиг

Питер Фьюри, бывший тренер и дядя чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем титульном поединке между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO), который состоится в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

«Послушайте, у Дюбуа есть удар, он тяжеловес. Думаю ли я, что он попадёт? Нет, и это точно. Я считаю, что Дюбуа оказался на этой позиции только потому, что его туда поместили санкционирующие организации.

Прямо сейчас между ним с Усиком несколько лиг. Я видел Дюбуа, и он талант, но он не находится на элитном уровне. Я считаю, что Усик довольно легко проведёт защиту. В будущем Дюбуа сможет добиться больше, но сейчас слишком рано», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу BBTV.