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Насим Хамед: Усик — особенный боец, это будущий член Зала славы

Насим Хамед: Усик — особенный боец, это будущий член Зала славы
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Известный британский боксёр и бывший чемпион мира Насим Хамед высказался об украинском супертяжеловесе Александре Усике, готовящемся в ночь с 26 на 27 августа провести обязательную защиту титулов WBA (Super), IBF и WBO против Даниэля Дюбуа.

«Я всегда знал, что этот парень, Александр Усик, особенный. Он обладал способностью думать в ринге ещё со времён любителей, выиграв всё, что вы можете себе представить, и даже больше. Когда я смотрю на Усика, то понимаю, что это будущий член Зала славы, без сомнений, и я горжусь, что наблюдаю за ним.

Однако мы не списываем со счетов Даниэля Дюбуа. Не потому, что он лондонец, я говорил о Даниэле Дюбуа с самого начала. Я сказал, что если и есть кто-то, способный возглавить сцену супертяжёлого веса, то это он», — приводит слова Хамеда TNT Sports.

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