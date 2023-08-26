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Непобеждённый украинец Беринчик одержал победу в андеркарде Усик — Дюбуа

Непобеждённый украинец Беринчик одержал победу в андеркарде Усик — Дюбуа
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Во Вроцлаве (Польша) завершился поединок за титул WBO International в лёгком весе (до 61,2 кг), за который сразились украинец Денис Беринчик (17-0, 9 KO) и швед Энтони Йигит (27-3-1, 10 KO).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным судейским решением.

Денису Беринчику 35 лет. Украинец является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года. Дебютировал на профессиональном ринге в августе 2015-го. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Беринчик завоевал титул чемпиона Европы, перебоксировав француза Ивана Менди.

Напомним, в главном событии боксёрского вечера в Польше чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа.

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