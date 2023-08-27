Усик ответил, считает ли предстоящий бой с Дюбуа лёгким
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0. 13 KO) заявил, что не относится легко к предстоящему поединку с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO) несмотря на то, что считается большим фаворитом.
«Его недооценки нет. Он – мужчина. Он молод и голоден. Он хочет забрать пояса, забрать мои пояса. Я отношусь к нему со всей серьёзностью, как относился к Энтони Джошуа, Дереку Чисоре или Тони Беллью. Для меня ничего не изменилось.
Я усердно тренировался в зале, чтобы сделать свою работу. Всё должно произойти так, как планировала моя команда», — приводит слова Усик TNT Sports.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.
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