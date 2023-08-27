Дюбуа нанёс Усику удар ниже пояса, украинец несколько минут приходил в себя
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Во Вроцлаве (Польша) продолжается поединок за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO).
В пятом раунде Дюбуа нанёс удар ниже пояса, после которого украинец завалился на канвас, не сразу сумев подняться. Усику пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться. Рефери не стал снимать с британца очко.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Дюбуа.
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