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Усик предъявил претензии Дюбуа после боя

Усик предъявил претензии Дюбуа после боя
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Украинский боксёр Александр Усик предъявил претензии британцу Даниэлю Дюбуа после боя. Напомним, встреча прошла во Вроцлаве и завершилась победой украинца техническим нокаутом в восьмом раунде.

После победы Усик подошёл к сопернику и эмоционально высказывал ему претензии. Вероятнее всего, украинец высказывал недовольство тем, что в пятом раунде британец нанёс ему удар ниже пояса.

После этого удара Усик завалился на канвас и не сразу сумел подняться. Украинцу пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться. При этом рефери не стал снимать с британца очко.

Напомним, Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

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