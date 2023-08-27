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Усик добыл 21-ю победу подряд в профессиональном ринге, украинец ещё ни разу не проигрывал

Украинский боксёр Александр Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге в 21 бою.

Напомним, во Вроцлаве завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британский претендент Даниэль Дюбуа.

Поединок завершился победой украинца в девятом раунде техническим нокаутом.

Отметим, Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

Дюбуа, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере при 19 победах. Ранее своё первое поражение британец потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде соотечественнику Джо Джойсу.