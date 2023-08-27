Усик прокомментировал эпизод с ударом ниже пояса со стороны Дюбуа
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Украинский боксёр Александр Усик высказался об эпизоде в бою с британцем Даниэлем Дюбуа, когда украинец получил мощный удар в пах в пятом раунде. Усику пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться. При этом рефери не стал снимать с британца очко.
«Слушай, бокс – жёсткий спорт. Но я в порядке, люблю бокс, ринг, уважаю своего оппонента. Это бокс, а не балет. Бокс – королевский спорт. Почувствовал ли мощность Дюбуа? Нет, только мои яйца», – приводит слова Усика ua.tribuna.com.
Напомним, победу в бою одержал Усик в девятом раунде техническим нокаутом. После боя украинец пошёл предъявлять претензии своему сопернику.
Усик одержал 21-ю победу подряд в профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения.
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