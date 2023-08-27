Усик обратился к Дюбуа после чемпионского боя

Украинский боксёр Александр Усик обратился к британцу Даниэлю Дюбуа после титульного боя. Напомним, украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде и защитил звание чемпиона мира.

«Это не плохо. Это бокс, это не балет. Это не танцы. Даниэль, ты молод. Ты можешь. Ты можешь мечтать. Мужчина, мужик. Расслабься. Чувак, это бокс. Это жёсткий спорт», – приводит слова Усика ua.tribuna.com.

Напомним, в пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого удара Усик завалился на канвас и не сразу сумев подняться. Украинцу пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться. При этом, рефери не стал снимать с британца очко.

Усик одержал 21-ю победу, не потерпев ни одного поражения в профессиональном ринге.